London (dpa) - Fünfzig Jahre nach dem ersten Erscheinen von Geheimagent 007 im Kino ist der neueste James-Bond-Film in London mit einer besonders glamourösen Weltpremiere vorgestellt worden.

Bei der Feier in der berühmten Royal Albert Hall ließen sich Hauptdarsteller Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem und der Rest des Teams am Dienstagabend von den Fans bejubeln, bevor sie zusammen mit ausgewähltem Publikum «Skyfall» anschauten. Ihre Majestät Queen Elizabeth II., in deren Dienst Bond in den Filmen steht, war zwar nicht dabei. Als Vertreter war jedoch ihr Sohn und Thronfolger Prinz Charles mit Frau Camilla geladen.

«Auf so einer Premiere bin ich noch nie gewesen, es ist absolut unglaublich», sagte Craig auf dem roten Teppich. Es sei eine «unglaubliche Ehre» für ihn, Teil der Bond-Geschichte zu sein. Dass bei der Weltpremiere auch Prinz Charles dabeisein wolle - nachdem die Queen höchstpersönlich an einem James-Bond-Kurzfilm für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im Juli teilgenommen hatte - sei das «Sahnehäubchen auf der Torte».

Vor der Royal Albert Hall stand unter anderem ein Aston Martin, der klassische Bond-Wagen. Bardem, der in «Skyfall» den Bösewicht Silva mimt, verriet, dass er immer davon geträumt habe, den Schurken in einem Bond-Film zu spielen. Auf die Frage nach dem Geheimnis von 007 sagte er: «Fünfzig Jahre sind eine lange Zeit - irgendwas muss da richtig gelaufen sein.» In «Skyfall» greifen Hacker den britischen Geheimdienst MI6 an, und Bond gerät an seine persönlichen Grenzen.

