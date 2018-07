Marseille (AFP) Weil er die Maut nicht bezahlen konnte, ist ein 82 Jahre alter Mann auf einer Autobahn in Südfrankreich 32 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Der von seiner Ehefrau begleitete Mann machte vor einer Zahlstelle im Département Bouches-du-Rhône kehrt und suchte in die Gegenrichtung fahrend nach einer Ausfahrt, wie die Gendarmerie am Dienstagabend mitteilte. Dass es keinen Unfall gab, grenzt an ein Wunder: Nicht nur war die Sicht wegen starken Regens auf rund 50 Meter begrenzt - der 82-Jährige hielt sich zudem rechts, also auf der schnellsten Spur in Gegenrichtung.

