Paris (AFP) Die Arbeitslosigkeit steigt in Frankreich weiter stark an. Im September waren 3,06 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, 46.900 mehr als im Vormonat, wie das französische Arbeitsministerium am Mittwochabend mitteilte. Es war der stärkste Anstieg der Arbeitslosigkeit in einem Monat seit April 2009. Die Zahl der Arbeitslosen in Frankreich hatte im August erstmals seit 16 Jahren die symbolisch wichtige Drei-Millionen-Marke überschritten. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von rund zehn Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.