Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat in der Champions League Kurs auf das Achtelfinale genommen. Der deutsche Fußball-Meister gewann gegen Real Madrid hochverdient mit 2:1. Robert Lewandowski und Marcel Schmelzer schossen in einem begeisternden Spiel gegen Spaniens Rekordchampion die Treffer zum Sieg. Mit dem Erfolg übernahm der BVB nach drei Spieltagen in der Gruppe D mit sieben Punkten die Tabellenführung vor Real.

