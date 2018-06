Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition will nach Angaben von FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle die Kassenpatienten entlasten. Darüber sei man sich einig, sagte er in Berlin. Die Möglichkeiten seien bei der Beitragshöhe, beim Beitragssatz, oder bei der Praxisgebühr. Denkbar sei auch eine Kombination von beidem. Die endgültigen Entscheidungen solle der Koalitionsausschuss Anfang November treffen. In Deutschland gibt es rund 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherte.

