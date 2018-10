Istanbul/Kairo (dpa) - Die syrische Regierung ist nach Einschätzung des UN-Vermittlers Lakhdar Brahimi zu einer vorübergehenden Waffenruhe bereit. Der algerische Diplomat sagte in Kairo, dass das Regime von Baschar al-Assad seine Zustimmung zu einer Feuerpause anlässlich des islamischen Opferfestes gegeben habe.

Er rechne damit, dass die viertägige Feuerpause spätestens am Donnerstag verkündet werde. Die Opposition war zuletzt skeptisch, ob das Regime sich an eine solche Vereinbarung halten würde.

Brahimi wollte noch im Laufe des Tages den UN-Sicherheitsrat aus der Ferne über seine Bemühungen informieren, eine vorübergehende Waffenruhe zu sichern, wie ein UN-Diplomat sagte. Der Algerier hatte darüber am Sonntag mit Assad in Damaskus beraten. Das Opferfest Eid al-Adha beginnt in Syrien am Freitag. Im Frühjahr war eine von Brahimis Vorgänger Kofi Annan vereinbarte Waffenruhe bereits nach wenigen Tagen gebrochen worden.

Landesweit dauerten die Gefechte weiter an. In der Provinz Idlib nahe der Türkei griffen Regierungstruppen nach Angaben der Opposition erneut von Rebellen kontrollierte Regionen an. Allein am Dienstag seien in dem Konflikt mindestens 190 Menschen ums Leben gekommen, hieß es. Meldungen aus Syrien sind wegen der Medienblockade von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen.