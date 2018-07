Berlin (dpa) - Der Angriff auf einen Gynäkologen an der Berliner Uniklinik Charité hat nichts mit dem Ausbruch von Darmkeim-Infektionen bei Säuglingen zu tun. Wie die Polizei berichtet, warfen die unbekannten Täter dem Arzt vor, eine Patientin falsch behandelt zu haben. Ob sich Täter und Opfer kannten, sei bis jetzt aber noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Arzt und ein Begleiter in einem Büro in der Klinik mit Stöcken angegriffen worden. Dabei erlitt der Klinikdirektor schwere Verletzungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.