Berlin (dpa) - Ein Klinikchef für Gynäkologie an der Berliner Charité ist in seinem Büro überfallen und schwer verletzt worden. Ob es einen Zusammenhang mit dem Todesfall eines Neugeborenen nach einer Darmkeim-Infektion sowie weiteren Erkrankungen an der Charité gibt, werde geprüft, teilte die Polizei mit. Zwei Männer drangen demnach in das Zimmer des Arztes ein und attackierten ihn mit Stöcken. Dabei erlitt der Klinikdirektor schwere Verletzungen, auch Knochenbrüche und Platzwunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.