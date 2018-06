Bani Walid (AFP) Regierungstreue Kräfte haben in Libyen am Mittwoch die Kontrolle über die Stadt Bani Walid übernommen. Wie ein AFP-Reporter berichtete, versammelten sich hunderte Kämpfer der regierungstreuen Truppen, die sich aus ehemaligen Rebellen zusammensetzen, im Zentrum der südöstlich von Tripolis liegenden Stadt. Die größtenteils aus der Nachbarstadt Misrata stammenden Kämpfer schossen in die Luft oder auf Fenster und Häusermauern und hissten die libysche Flagge auf den verlassenen Amtsgebäuden von Bani Walid.

