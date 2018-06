Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel weiht heute das Mahnmal für den NS-Völkermord an bis zu 500 000 Sinti und Roma in Berlin ein. Auch Bundespräsident Joachim Gauck nimmt an der Zeremonie im Tiergarten neben dem Bundestag teil. Für den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma spricht der Vorsitzende Romani Rose und der Zeitzeuge Zoni Weisz. Der Entwurf kommt von dem israelischen Künstler Dani Karavan. Er hat eine kreisrunde, schwarze Wasserschale geschaffen, die Symbol für Tod, Vernichtung und neues Leben sein soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.