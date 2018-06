Brüssel (AFP) Bei einem Feuergefecht zwischen Piraten und einem niederländischen NATO-Schiff vor der Küste Somalias ist am Mittwoch ein Pirat getötet worden. Die "HNMLS Rotterdam" sei am Morgen sowohl von einem Piratenschiff als auch vom Land aus beschossen worden, teilte das Militärbündnis in Brüssel mit. Das niederländische Schiff hatte sich zuvor dem verdächtigen Segelschiff genähert, um es zu kontrollieren.

