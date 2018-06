Moskau (AFP) Die beiden Musikerinnen der russischen Punkband Pussy Riot sind nach Angaben ihrer Anwältin in ihren jeweiligen Straflagern zur Verbüßung ihrer zweijährigen Haftstrafen eingetroffen. Nadeschda Tolokonnikowa sei in das Straflager 14 in der Region Mordowia und Marina Alechina in das Lager 32 in Perm gerbacht worden, sagte Wioletta Wolkowa am Mittwoch der Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf eigene Quellen. Eine offizielle Information dazu gebe es bisher nicht.

