Taipeh (AFP) Nach dem tödlichen Feuer in einem taiwanischen Krankenhaus ist ein Mann unter dem Vorwurf der Brandstiftung festgenommen worden. Der 67-jährige Patient habe zugegeben, brennendes Papier in einen Lagerraum mit Kleidung geworfen zu haben, sagte der Staatsanwalt Tseng Chao Kai am Mittwoch. Der Mann sei nach eigener Aussage durcheinander gewesen, weil er an einer schweren Krankheit litt. Einer ersten Untersuchung zufolge war er aber nicht geisteskrank.

