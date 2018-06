Istanbul (dpa) - Topfavoritin Serena Williams hat bei der Tennis-WM in Istanbul auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Einen Tag nach dem Sieg gegen Angelique Kerber siegte die Amerikanerin gegen die Chinesin Li Na mit 7:6 (7:2), 6:3 und machte damit einen großen Schritt in Richtung Halbfinale.

Die jüngere der beiden Williams-Schwestern verwandelte nach 1:50 Stunden ihren dritten Matchball. Kerber stand am Abend in der roten Gruppe in ihrer zweiten Partie noch gegen die weißrussische Weltranglisten-Erste Victoria Asarenka auf dem Platz.

Zu Beginn des zweiten Tages der mit 4,9 Millionen Dollar dotierten WTA-Veranstaltung hatte Titelverteidigerin Petra Kvitova ihre weitere Teilnahme am Bosporus abgesagt. Die 22-Jährige musste wegen einer Viruserkrankung passen. Für sie rückt in der weißen Gruppe die Australierin Samantha Stosur nach.

