Berlin (dpa) - Eine Bronze-Statue des einstigen Eisbär-Stars Knut ist im Zoologischen Garten in Berlin enthüllt worden. Der zu Lebzeiten von mehr als elf Millionen Menschen besuchte und weltweit bekannte Eisbär war 2011 an den Folgen einer Virusinfektion plötzlich gestorben. Das Tier wurde nur vier Jahre alt. Die vom Nürnberger Bildhauer Josef Tabachnyk geschaffene Plastik zeigt den ganz jungen Knut als «Träumer» auf zwei Eisschollen. Denkmäler für Zoo-Legenden gibt es in Berlin nur noch für Flusspferd Knautschke und Gorilla Bobby.

