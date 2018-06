Genf (AFP) Vier Tage vor der Parlamentswahl in der Ukraine hat die Tochter der inhaftierten Oppositionsführerin Julia Timoschenko, Jewgenija Timoschenko, vor einer heraufziehenden "Diktatur" gewarnt. Die demokratischen Staaten müssten die Wahl als "nicht frei und nicht fair" brandmarken, weil sie sonst eine Diktatur unter Präsident Viktor Janukowitsch legitimierten, sagte Jewgenija Timoschenko am Mittwoch vor Journalisten in Genf. Um die Demokratie in der Ukraine zu retten, werde es "dann wirklich zu spät sein".

