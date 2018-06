New York (AFP) Für UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ist der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner der "mutigste Mensch der Welt". Dies sagte Ban am Dienstag (Ortszeit) bei einem Treffen mit Baumgartner am Sitz der Vereinten Nationen in New York. Er habe Baumgartners waghalsigen Rekordsprung vor zehn Tagen aus der Stratosphäre wie Millionen andere Menschen am Fernseher verfolgt, sagte Ban. "Ich dachte, mir würde das Herz stehen bleiben." Baumgartner hatte bei seinem Sprung aus 39.000 Metern Höhe als erster Mensch in freiem Fall die Schallmauer durchbrochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.