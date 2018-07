London (dpa) - Im englischen Southampton wächst einen Tag nach der Bekanntgabe der Schließungspläne des Ford-Werkes im belgischen Genk die Furcht vor dem Aus der dortigen Produktion. Vertreter von Gewerkschaften versammelten sich am Donnerstag zu Gesprächen in dem Werk mit rund 500 Mitarbeitern.

Dort fertigt der Autobauer seit 1972 den Transit. Ein Firmensprecher wollte sich zu den Gerüchten über eine mögliche Schließung nicht äußern. Am Nachmittag wollte Ford in den USA Details zum Umbau seiner Aktivitäten in Europa erläutern. In Europa montiert der US-Konzern Autos an Standorten in Deutschland, der Türkei, in Belgien, England, Spanien, Rumänien und Russland.