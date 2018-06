Rangun (AFP) Bei ethnischen Unruhen im Westen Birmas sind in den vergangenen Tagen mindestens 20 Menschen getötet worden. Bei den gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Buddhisten und Muslimen im Rakhine-Staat habe es auf beiden Seiten zahlreiche Opfer gegeben, sagte ein Sprecher des Bundesstaats am Donnerstag. Die Zahl der Toten könne noch auf bis zu 50 steigen. Bei den Gefechten, die am 21. Oktober einsetzten, habe es auch mehrere Dutzend Verletzte gegeben.

