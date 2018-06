Köln (AFP) Die Kabarettistin und Schauspielerin Gaby Köster erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis des Deutschen Comedypreises. Damit bekommt nach Kösters Kollegin Hella von Sinnen im vergangenen Jahr zum zweiten Mal eine Komikerin den Ehrenpreis, wie der Sender RTL am Donnerstag in Köln mitteilte. Der Veranstalter und Geschäftsführer des Köln Comedy Festivals, Achim Rohde, begründet diese Entscheidung für Köster mit deren "lautem und fundamentalem Beitrag zur Entwicklung der Comedy in Deutschland". Seit 1999 gehöre Köster zu den bekanntesten und erfolgreichsten Akteuren der deutschen Comedy-Szene.

