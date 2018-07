Frankfurt/Oder (AFP) Die polnische Polizei hat mit Unterstützung deutscher Beamter alle zwölf Leichen identifiziert, die zusammen mit dem Transporter eines Bestattungsinstituts nahe Berlin gestohlen worden und nach Polen gelangt waren. Die Verstorbenen sollten nunmehr für den Rücktransport nach Deutschland vorbereitet werden, sagte am Donnerstag ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Frankfurt an der Oder.

