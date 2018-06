Frankfurt/Main (AFP) Die Lufthansa fliegt mit Inkrafttreten des Winterflugplans auf drei Verbindungen im Stundentakt. Auf den Strecken von Frankfurt am Main nach Hamburg, Berlin und München werde ein fester Stundentakt eingeführt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Unter dem Motto "Jede Stunde zur vollen Stunde" werde die Lufthansa zum Beispiel auf der Strecke von Hamburg nach Frankfurt an Werktagen zwischen 06.00 und 20.00 Uhr stündlich fliegen. Morgens und abends werde sogar alle halbe Stunde gestartet. Die Abflugzeiten von und nach Berlin liegen demnach immer auf der 45. Stundenminute.

