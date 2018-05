Berlin (AFP) Die Polizei hat am späten Mittwochabend das Zelt der Refugee Tent Action (übersetzt: Aktion Flüchtlingszelt) vor dem Brandenburger Tor in Berlin geräumt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag bestätigte, bauten Polizisten das Zelt auf dem Pariser Platz kurz vor 22.00 Uhr ab. Dabei seien sie von "Sprechchören und Parolen" begleitet worden. Die Räumung sei friedlich verlaufen. In dem Zelt befanden sich nach Angaben einer Unterstützerin rund 20 Flüchtlinge, die am Mittwoch in einen Hungerstreik getreten waren. Damit wollen die Asylbewerber gegen die Gesetzgebung für Flüchtlinge in Deutschland protestieren.

