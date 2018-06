Düsseldorf (AFP) Die Bundesregierung plant einem Pressebericht zufolge den Einsatz von Berufsberatern in Fernost, um Fachkräfte für die Arbeit in Deutschland anzuwerben. Im Mittelpunkt einer Initiative, die am Freitag von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) vorgestellt werden soll, stünden Indien, Indonesien und Vietnam, berichtet das "Handelsblatt" in seiner Freitagsausgabe. Arbeitskräfte sollen demnach für Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik angeworben werden.

