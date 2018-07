Rennes (AFP) Ein rund 15 Meter langer und 16 Tonnen schwerer toter Wal ist an der nordfranzösischen Atlantikküste angespült worden. Der Kadaver wurde am Donnerstag an einem felsigen Küstenabschnitt der bretonischen Gemeinde Penmarch entdeckt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das tote Tier sollte zu einem nahegelegenen Strand geschleppt und dort zerlegt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.