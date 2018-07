Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Zweitligist Union Berlin ist vom DFB-Sportgericht wegen des Fehlverhaltens seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 7500 Euro verurteilt worden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Nach dem Zweitligaspiel gegen Eintracht Braunschweig am 12. August 2012 wurde ein Feuerzeug aus dem Berliner Zuschauerblock in Richtung des Schiedsrichters geworfen. Darüber hinaus wurden in der 34. und 71. Minute der Begegnung gegen Energie Cottbus am 29. September 2012 aus dem Zuschauerblock des Heimteams Papierrollen auf das Spielfeld geworfen. Zudem flogen in der 70. Minute zwei Feuerzeuge aus dem Zuschauerblock der Berliner in Richtung des Schiedsrichters.