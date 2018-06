Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat wieder einmal breite Rückendeckung von Wolfgang Niersbach erhalten.

«Ich habe nicht den Hauch eines Zweifels an Joachim Löw, und der gesamte DFB steht kerzengerade vor und zu Löw», sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dem Fachmagazin «kicker». Es sei «völlig normal», dass nach dem bitteren 4:4 der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Schweden in der Öffentlichkeit emotional diskutiert und analysiert werde. «Solange die Kritik sachlich und konstruktiv bleibt, hat bei uns niemand ein Problem damit», sagte Niersbach weiter.

Löw selbst hatte bei der ersten Aufarbeitung des denkwürdigen Spiels eigene Fehler eingeräumt und zugleich eine konsequente Arbeit an den Schwächen der DFB-Auswahl angekündigt. Der Bundestrainer wird seinen Besuch im ZDF-Sportstudio nachholen, den er in der vorigen Woche wegen einer fiebrigen Erkältung abgesagt hatte.

Niersbach bedauert, dass Löws Team das Ergebnis nicht so schnell wettmachen kann wie der FC Bayern München seinen Ausrutscher in der Champions League in Borissow/Weißrussland mit dem 1:0-Sieg nun in Lille. «Die Nationalmannschaft aber hat unabhängig von den beiden Prestigeduellen am 14. November in den Niederlanden und am 5. Februar in Frankreich erst beim nächsten Gruppenspiel im März gegen Kasachstan die Chance dazu», sagte der DFB-Chef.