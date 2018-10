Zürich (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat bei der Vorauswahl zur Weltfußballerin des Jahres 2012 keine deutsche Spielerin berücksichtigt. Auf der von der FIFA und der Fachzeitschrift France Football am Donnerstag veröffentlichten Liste stehen zehn Fußballerinnen, unter anderem die fünfmalige Titelträgerin Marta aus Brasilien und Vorjahressiegerin Homare Sawa (Japan.) Als bisher einzige deutsche Spielerin war Birgit Prinz zur Weltfußballerin gewählt worden (2003 bis 2005).

Bei der Wahl zum Trainer des Jahres einer Frauen-Nationalmannschaft dürfen sich hingegen Bundestrainerin Silvia Neid und U20-Nationaltrainerin Maren Meinert Hoffnungen auf den Goldenen Ball machen.

Die Kandidatenliste mit 23 männlichen Profis für die Ehrung als Weltfußballer 2012 wird die FIFA am 29. Oktober veröffentlichen. Die Sieger werden durch eine Wahl unter den Kapitänen und Trainern der Nationalmannschaften sowie ausgewählten Medienvertretern ermittelt und am 7. Januar 2013 bei einer Gala in Zürich bekannt gegeben.

Die zehn nominierten Spielerinnen im Überblick: Carli Lloyd, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Abby Wambach (alle USA), Miho Fukumoto, Aya Miyama, Homare Sawa (alle Japan), Marta (Brasilien), Camille Abily (Frankreich) und Christine Sinclair (Kanada).