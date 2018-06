Bern (dpa) - Die Auslieferung von zwei Grippe-Impfstoffen des Schweizer Pharmakonzerns Novartis ist in mehreren Ländern wegen des Verdachts auf Verunreinigungen gestoppt worden. Als Reaktion auf entsprechende Maßnahmen in Italien und Österreich wurde auch in der Schweiz ein Auslieferungsstopp angeordnet. Über Maßnahmen in Deutschland berät das Paul-Ehrlich-Institut. In Italien waren weiße Partikel in Spritzen nachgewiesen worden. Novartis sieht ungeachtet des Auslieferungsstopps keine Gefährdung durch den Impfstoff.

