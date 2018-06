Langen (dpa) - Das Paul-Ehrlich-Institut zieht vier Chargen des Grippeimpfstoffs Begripal und eine Charge des Impfstoffs Fluad aus dem Verkehr. Der Hersteller Novartis habe sich bereit erklärt, die betroffenen Chargen unverzüglich zurückzurufen, hieß es in Langen. Manche der Impfstoffe zeigten «Ausflockungen».

In Italien waren weiße Partikel in den Spritzen nachgewiesen worden. Begripal wird dort unter dem Namen Agrippal vertrieben. Die italienischen Gesundheitsbehörden hatten Verkauf und Anwendung wegen «möglicherweise gesundheitsgefährdender Qualitätsmängel» untersagt. Auch in der Schweiz und in Österreich gab es Probleme.

Zwar seien solche Ausflockungen in Deutschland bisher nicht beobachtet worden. Als «Maßnahme der Risikovorsorge» würden aber alle Chargen zurückgerufen, bei denen solche Ausflockungen während der Produktion des Impfstoffs aufgefallen seien. «Diese Maßnahme dient dem Schutz der Patienten vor möglichen Nebenwirkungen», hieß es.

«Nach den bisher dem Paul-Ehrlich-Institut vorliegenden Informationen könnten nach Verabreichung der betroffenen Impfstoffchargen innerhalb weniger Stunden Unverträglichkeitsreaktionen auftreten», teilte das für Impfstoff zuständige Bundesinstitut mit. Mögliche Nebenwirkungen seien vor allem allergische Reaktionen.

«Das Paul-Ehrlich-Institut hat in der aktuellen Saison noch keine Nebenwirkungsmeldungen über schwere Unverträglichkeitsreaktionen erhalten», sagte PEI-Präsident Prof. Klaus Cichutek. «Es ist im Sinne der Risikovorsorge und der Sicherheit der Verbraucher jedoch geboten, die Freigabe für bestimmte Impfstoffchargen zurückzunehmen, da Ausflockungen im Impfstoff und damit schwere Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen werden können.»

Fluad und Begripal werden von Novartis in Italien produziert und auch dort geprüft. Diese Prüfung in Italien ist Grundlage der Freigabe auch für den deutschen Markt. In Deutschland sind 16 verschiedene Impfstoffe gegen die saisonale Grippe im Winter 2012/13 zugelassen. Insgesamt wurden 14,2 Millionen Chargen freigegeben.

