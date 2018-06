Buenos Aires (AFP) 280 Seeleute des von Ghana beschlagnahmten argentinischen Segelschulschiffs "Libertad" sind in der Nacht zum Donnerstag aus Accra kommend auf einem Flughafen nahe Buenos Aires gelandet. Wie eine AFP-Reporterin berichtete, bereiteten ihnen Angehörige einen begeisterten Empfang. Die Seeleute waren im Zuge eines Finanzstreits zwischen Ghana und Argentinien drei Wochen lang in dem westafrikanischen Staat festgehalten worden. Die meisten stammten aus Argentinien, in der Gruppe gab es aber auch Matrosen aus Brasilien, Chile, Ecuador, Paraguay und Venezuela.

