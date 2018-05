Athen (AFP) Griechenland ist nach Angaben aus dem Finanzministerium in Athen entschlossen, die von den internationalen Gebern geforderten Sparmaßnahmen umzusetzen - ungeachtet von Widerständen selbst innerhalb der Regierungskoalition. Ein ranghoher Beamter, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte AFP am Donnerstag, der Vertreter des griechischen Finanzministeriums bei einer Arbeitssitzung der Euroländer am Abend in Brüssel sei beauftragt, entsprechend aufzutreten. Der größte Teil des Sparpakets sei geschnürt, es blieben nur noch "Einzelheiten bei der Arbeitsmarktreform".

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.