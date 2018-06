Tokio (AFP) Schiffe der chinesischen Küstenwache sind erneut in japanische Hoheitsgewässer um eine zwischen Japan und China umstrittene Inselgruppe im Ostchinesischen Meer eingedrungen. Drei Schiffe seien am Donnerstagmorgen in die 22-Kilometer-Zone um die Insel Minamikojima gefahren, die zu dem in Japan Senkaku und in China Diaoyu genannten Archipel gehört, wie die japanische Küstenwache mitteilte. Ein weiteres chinesisches Boot kreuzte demnach nicht weit von der Grenze der Hoheitsgewässer entfernt.

