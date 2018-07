Gaza (dpa) - Nach einem tödlichen Schlagabtausch haben Israel und die im Gazastreifen herrschende Hamas nach Medienberichten eine Waffenruhe vereinbart. In der Nacht kam es zunächst zu keiner neuen Gewalt. Israelische Medien berichteten, die Waffenruhe sei um Mitternacht in Kraft getreten. Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen waren seit Dienstagabend vier Palästinenser getötet und mehrere verletzt worden. In Israel schlugen mehr als 80 Raketen und Mörsergranaten ein. Dabei wurden fünf Menschen verletzt.

