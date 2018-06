München (dpa) - Nach dem Vorwurf versuchter Einflussnahme auf das ZDF gibt CSU-Sprecher Hans Michael Strepp seinen Posten auf. Der 44-Jährige habe Parteichef Horst Seehofer gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden, teilte die Partei in München mit. Seehofer habe der Bitte entsprochen.

Strepp soll mit einem Anruf in der ZDF-«heute»-Redaktion am Sonntag versucht haben, einen Fernsehbericht über den bayerischen SPD-Parteitag mit der Kür des SPD-Spitzenkandidaten Christian Ude zu verhindern. Er selbst hatte dies in einem Brief an den Sender, den die CSU am Mittwoch veröffentlichte, bestritten. Das ZDF blieb dagegen weiter bei seiner Darstellung.

Die CSU war wegen des Vorfalls massiv unter Beschuss geraten. Seehofer hatte noch am Morgen eine vollständige Aufklärung des Falls angekündigt.