Frankfurt (dpa) - Schauspielerin Nina Kunzendorf verlässt nach nur fünf Folgen das Ermittlerteam des Frankfurter «Tatorts». In der ARD-Krimiserie spielt sie an der Seite von Joachim Król die Kommissarin Corinna Mey. «Den Ausstieg kann ich bestätigen. Zu den Gründen kann ich nichts sagen», erklärte Kunzendorfs Agentin am Mittwoch.

Zuvor hatte das Internetportal des «Tagesspiegel» das Ende gemeldet. «Wir bedauern diese Entscheidung sehr», sagte ein Sprecher des Hessischen Rundfunks (hr). Der «Tagesspiegel» berichtete mit Verweis auf Senderkreise, Kunzendorf sei mit der inhaltlichen Gestaltung der Rolle unzufrieden gewesen. Drei Folgen mit Kunzendorf sind bereits ausgestrahlt, zwei sollen noch zu sehen sein: eine am 26. Dezember, die letzte im April 2013. Wer Kunzendorf ersetzen soll, steht nach Angaben des hr noch nicht fest.

Bericht im Internetportal des «Tagesspiegel»