New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat Armee und Aufständische in Syrien zur Einhaltung der für die kommenden Tage vereinbarten Waffenruhe in dem Land aufgerufen. Ban hoffe, dass beide Seiten die Vereinbarung achteten, sei sich dessen aber nicht sicher, sagte sein Sprecher Martin Nesirky am Donnerstag in New York. Die Vereinten Nationen hofften vor allem auf einen Stopp der Gewalt, "damit humanitäre Helfer Bedürftige unterstützen können".

