Kiew (AFP) Die inhaftierte ukrainische Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko hat ihre Landsleute aufgerufen, bei der Parlamentswahl am Sonntag "die Mafia von der Macht zu vertreiben". Es gebe "einen Krieg gegen die Diktatur und gegen die Ungerechtigkeit, der die Mobilisierung aller erfordert", ließ sie ihre Tochter Jewgenija Timoschenko am Donnerstag in Kiew bei einer Pressekonferenz mitteilen. "Die Diktatur isoliert die Ukraine vom Rest der Welt", warnte die frühere Regierungschefin und rief zur Wahl der Opposition auf.

