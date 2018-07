Washington (dpa) - Autofahrer im US-Bundesstaat Texas dürfen künftig etwas stärker aufs Gaspedal drücken als normalerweise in Amerika erlaubt. Auf einem neuen Highway in dem Südstaat gilt künftig eine Geschwindigkeitsbegrenzung von fast 137 Stundenkilometern - ein neuer Rekord in den Vereinigten Staaten. Sonst liegt das Tempolimit stets unter 130 Stundenkilometern - meist sogar deutlich drunter. Der neu gebaute Highway-Abschnitt südlich der Stadt Austin ist gut 60 Kilometer lang. Kritiker warnen, dass das höhere Tempolimit die Gefahr schwerer Unfälle deutlich erhöhe.

