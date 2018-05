Washington (dpa) - Wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen in den USA ist der Kampf der Kandidaten um entscheidende Wählerstimmen an Dramatik kaum noch zu überbieten. Angesichts eines Gleichstands in den Umfragen versuchten Amtsinhaber Barack Obama und Herausforderer Mitt Romney mit zahlreichen Kundgebungen in den wichtigsten Bundesstaaten, die letzten unentschlossenen Bürger auf ihre Seite zu bringen. Obama erhielt dafür Schützenhilfe von prominenter Seite, während Romney sich zunehmend siegessicher zeigt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.