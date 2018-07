Buenos Aires (AFP) Beim Einsturz eines Supermarkt-Daches sind in Argentinien mindestens 18 Menschen verletzt worden. Elf weitere Menschen würden nach dem Unglück in Neuquén südöstlich von Buenos Aires vermisst, sagte ein Mitglied der Stadtverwaltung am Freitag. Möglicherweise gebe es auch Todesopfer.

