Berlin (AFP) Nach dem Auslieferungsstopp für Grippeimpfstoffe der Firma Novartis und Meldungen über dadurch ausgelöste Versorgungsprobleme in einigen Bundesländern hat der Ärzteverband NAV-Virchow-Bund die Krankenkassen scharf kritisiert. Diese hätten in einigen Regionen aus Kostengründen in diesem Jahr erstmals ausschließlich Lieferverträge mit Novartis abgeschlossen und so die Lage mitverursacht, erklärte die Berufsvereinigung am Freitag in Berlin.

