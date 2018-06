Berlin (AFP) Die Berliner SPD pocht auf Korrekturen an den rentenpolitischen Vorschlägen der Parteispitze im Bund. "Die SPD muss den Menschen ein Rentenniveau von mindestens 50 Prozent garantieren", sagte der Berliner SPD-Landeschef Jan Stöß der Zeitung "Die Welt" (Samstagsausgabe). "Wer das Niveau auf bis zu 43 Prozent absenken will, gefährdet das Vertrauen in den Sozialstaat", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.