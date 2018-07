Bonn (AFP) Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die strategische Allianz des Opel-Mutterkonzerns General Motors (GM) mit dem kriselnden französischen Autobauer PSA Peugeot Citroën gegeben. Behördenchef Andreas Mundt erklärte am Freitag in Bonn, mit der Allianz gehe zwar "eine gewisse Marktkonzentration" einher, die Zusammenarbeit werde aber nicht zu einer "marktbeherrschenden Position" führen. In Deutschland wie auch im gesamten Europa würden andere Hersteller in den meisten Fahrzeugsegmenten mehr Autos verkaufen.

