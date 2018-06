Berlin (AFP) Die SPD hat in der Wählergunst wieder deutlich nachgelassen. Im am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer verloren die Sozialdemokraten zwei Punkte und erreichten nur noch 29 Prozent. Die CDU/CSU konnte sich in der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen dagegen um einen Punkt auf 39 Prozent verbessern. Auf die Grünen legten um einen Punkt zu auf nun 13 Prozent.

