Luxemburg (dpa) - Die EU fährt uneins zur nächsten internationalen Klimakonferenz im November in Doha. Die EU-Umweltminister konnten sich bei ihrem Treffen in Luxemburg in einem wesentlichen Punkt nicht einigen: Bei der Frage, wie stark Europa den Ausstoß von Treibhausgasen ab 2013 beschränken soll. Besonders Polen verhinderte nach Angaben von Diplomaten einen Kompromiss.

