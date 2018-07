Paris (AFP) Die Pariser Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zu zwei Anzeigen des Skandalbankers Jérôme Kerviel gegen die Großbank Société Générale eingestellt. Damit werden die Vorwürfe des 35-Jährigen gegen seinen einstigen Arbeitgeber nicht weiter verfolgt, wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Justizkreisen erfuhr. Erst am Mittwoch war Kerviel, der die Société Générale mit hochriskanten Geldgeschäften fast in den Ruin getrieben hatte, in einem Berufungsverfahren erneut zu drei Jahren Haft und 4,9 Milliarden Euro Schadenersatz verurteilt worden.

