Nyon (SID) - Sechs Siege aus sieben Europapokal-Spielen in dieser Woche haben die Position der Bundesliga in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gestärkt. Deutschland (68,471 Punkte) ist weiter Dritter, hielt Italien (55,314) deutlich auf Distanz und rückt sogar langsam an die zweitplatzierten Engländer (73,249) heran. Spitzenreiter ist weiterhin unangefochten Spanien (77,882). Fünfter bleibt Frankreich (53).

Als Belohnung für die guten Leistungen in den vergangenen Jahren durfte Deutschland für die Saison 2012/13 wieder vier Champions-League-Teilnehmer (3 Direktstarter plus 1 Qualifikant) stellen. Das war zuvor letztmals in der Saison 2001/02 der Fall gewesen.