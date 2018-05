Braunschweig (dpa) - Am Wochenende ist es wieder soweit: In der Nacht zum Sonntag endet in den meisten europäischen Ländern die Sommerzeit. Die Uhren werden dann um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Bis Ende März gilt dann wieder die Mitteleuropäische Zeit. Die Sommerzeit wurde in Deutschland 1980 eingeführt. Kritiker der Zeitumstellung sagen, das Hin und Her zwischen Sommer- und Winterzeit störe den Schlafrhythmus vieler Menschen nachhaltig. Wissenschaftlich bewiesen ist das nicht.

