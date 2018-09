Kuala Lumpur (SID) - Tiger Woods macht in Kuala Lumpur Jagd auf Platz eins. Der Golf-Superstar spielte am zweiten Tag des zur US-Tour gehörenden Turniers in Malaysias Hauptstadt eine 67 und verbesserte sich mit 133 Schlägen auf den fünften Platz. Der Rückstand des Weltranglistenzweiten auf seinen führenden Landsmann Robert Garrigus beträgt fünf Schläge. Der Sieger des mit 6,1 Millionen Dollar (4,7 Millionen Euro) dotierten Turniers kassiert 1,3 Millionen Dollar (1,0 Millionen Euro).

Der 14-malige Major-Gewinner Woods haderte nach der zweiten Runde mit seinem Spiel auf dem Grün. "Das war einer dieser Tage, an denen ich nicht genug Birdies gemacht habe", sagte der Kalifornier, der einige aussichtsreiche Putts daneben schob.